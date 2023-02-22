Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе текущего конфликта в Украине. Об этом в среду заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

На вопрос журналиста о том, существуют ли условия, при которых РФ готова применить ядерное оружие в ходе «специальной военной операции» в Украине, дипломат ответил отрицательно.

«В этом конфликте — нет, — сказал Келин. — У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие — в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности».

Посол добавил, что текущий конфликт «не подпадает ни под одну из категорий».