Министерство иностранных дел Германии предостерегает своих граждан от поездок в Россию в разосланной 20 февраля рекомендации.

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», — говорится в сообщении.

Помимо этого, МИД ФРГ предостерег от поездок в Курск, Белгород, Ростов, Брянск, Воронеж и Краснодар.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей», — говорится в сообщении.