Следственный комитет Армении задержал генерал-майора запаса Григория Хачатурова, готовится ходатайство о его аресте, пишет издание 168.ам со ссылкой на свои источники.

Бывшего командира 3-го армейского корпуса задержали после того, как генпрокурор Анна Вардапетян получила одобрение парламента на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Оба бывших высокопоставленных военных обвиняются в махинациях с продажей территории двух воинских частей. Оганян уже заявил, что это были старые и разрушенные здания и земли, которые не эксплуатировались и были источником дополнительных расходов для бюджета.