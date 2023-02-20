Двое греческих ученых оценили историю сейсмической активности Греции и заявили, что скоро ее ждет землетрясение магнитудой 8,5 по шкале Рихтера.

Профессоры Константинос Синолакис и Костас Папазакос изучили обстоятельства серии землетрясений в Турции и Сирии. В эфире местного телеканала MEGA TV Синолакис заявил, что Грецию может ждать тоже сильная сейсмическая активность.

Он указал, сильные землетрясения в Греции происходят раз в 600 лет.

«Последнее крупное землетрясение на Крите произошло в 1403 году, и, по моим оценкам, такие землетрясения происходят каждые 600−800 лет. Мы уже находимся на пороге землетрясения силой порядка 8,5 балла по шкале Рихтера», — заявил Синолакис.

Слова ученого подтвердил и его коллега, профессор сейсмологии Университета Аристотеля в Салониках Костас Папазакос. Он также акцентировал на периодичности возникновения землетрясений в Греции, однако уточнил, что точное время следующей катастрофы предсказать невозможно.

Оба ученых сошлись в том, что их прогнозы не стоит воспринимать как предсказание. Это, скорее, предупреждение, на которое стоит обратить внимание властям, чтобы успеть подготовить население к возможным проблемам.