Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз — это «армия Украины». Заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Мы — армия Украины, поскольку эта война — это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов. Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы».