Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе». Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, составляют меньшинство. Азербайджан — многонациональная страна.И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также обеспечена их безопасность», — подчеркнул глава государства.