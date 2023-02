Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в соцсети «Твиттер» поблагодарил мировое сообщество за помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Министр обнародовал кадры поисково-спасательных работ. «Друг познается в беде», — отметил министр.

Dost kara günde belli olur!

Şükranla…

A friend in need is a friend indeed!

We are grateful… pic.twitter.com/tgJ5ZF9I3D

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 17, 2023