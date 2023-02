В ходе резни в Гарадаглы было убито 68 мирных жителей и взято в заложники 49 человек.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Сегодня исполняется 31 год со дня резни в Гарадаглы, совершенной армянскими силами в Азербайджане. 17 февраля 1992 года 68 мирных жителей были зверски убиты, 49 взяты в заложники. По словам очевидцев, 43 азербайджанских заложника были убиты в двух километрах от Ханкенди», — отметил он.

Today, #Azerbaijan commemorates the 31st anniversary of Garadaghly massacre committed by #Armenian forces. On Feb 17, 1992, 68 civilians were brutally killed, 49 taken hostage. According to eyewitnesses, 43 Azerbaijani hostages shot to death in an area 2 km away from Khankandi. pic.twitter.com/CXTWwnODYT

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) February 17, 2023