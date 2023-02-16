Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после встречи со своим украинским коллегой сделал ряд заявлений. Об этом он сообщил в Twitter.

«Хорошая встреча с моими коллегами, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я проинформировал его о продлении помощи Украине, о нашем намерении поддержать украинскую мирную инициативу в ООН. Мы обсудили углубление сотрудничества, в частности, в борьбе с иранским терроризмом. Израиль будет продолжать поддерживать Украину, как и в прошлом году», – написал Коэн.