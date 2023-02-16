Завершилось очередное заседание «Рамштайн». Это по счету 9-ое заседание контактной группы по Украине.

Напомним, что по итогам 8-го заседания страны-члены контактной группы приняли решение предоставить Украине танки, что в значительной степени улучшает ситуацию украинских войск, но не решает главный вопрос – эти танки не дают огромное преимущество Украине над Россией. Однако все это оружие позволяет Киеву достаточно эффектно обороняться.

Девятое же заседание завершилось больше политическими заявлениями, нежели количеством поставленных вооружений. Главный месседж – это «наступает решающий этап и Украина должна поломать ход событий на фронтах». Параллельно этим сообщениям ряд американских и британских изданий со ссылкой на определенные источники сообщают, что у Украины нет сил и возможностей освободить все свои территории.

«Кроме того, по информации газеты, американская разведка пришла к выводу, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Украинской армии пока не по силам освобождение хорошо укрепленного Крымского полуострова, считают американские спецслужбы. Киев же заявляет, что его целью является освобождение всех украинских земель – в международно признанных границах 1991 года, то есть включая аннексированный Крым. В администрации Байдена считают, что сейчас необходимо сделать всё, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территорий, прежде чем начать переговоры с Россией», — пишет The Washington Post.

Однако во всей этой истории есть и ряд других нюансов. Американские издания могут писать о чем угодно, эти сообщения ничего не означают, поскольку с начала полномасштабной войны все американцы, британцы, европейцы говорили, что не дадут вооружение, но в итоге дали. Системы ПВО, ракеты, Хаймарсы и многое другое, о чем не могла и мечтать украинская армия, в итоге получила и сейчас активно использует в боях.

Те же Хаймарсы уже атакуют Крым и Рубикон в этом смысле пройден. Вопрос в другом, а именно в том, что поскольку Россия объявила войну «спецоперацией», Запад ее этот термин взял на вооружение и в действии использует против России, а именно на информационной площадке. К примеру, нет заявлений и решений о том, что Украина получит от Запада истребители F-16, но при этом министр обороны США Ллойд Остин говорит о том, что «США не запрещают Польше передавать F-16 Украине». О чем это говорит, не сложно догадаться.

Отдельно следовало бы обратить внимание на итоги визита Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель. По итогам этих визитов главным сообщением Михаила Подоляка было то, что «Украина получит истребители». После чего пошли сообщения, о том, что украинские военные летчики начали обучения в Великобритании и Польше.

Иными словами вопрос передачи Украине истребителей — вопрос решенный, однако еще не озвучивается публично, поскольку сама передача имеет ряд юридических и политических нюансов. Поэтому сейчас идет информационная подготовка. Для России же наступает момент истины, она не может пойти на широкомасштабное наступление, поскольку понимает последствия этого. Угледар был пробной акцией, в которой Россия дорого поплатилась жизнью своих солдат и офицеров. Однако совершенно иная ситуация складывается в бахмутском направлении. Там российская армия наступает и имеет определенные успехи, и ожидать контрнаступления тут со стороны Украины не следует.

Запад требует

Поскольку главным военно-техническим, политическим и экономическим спонсором Украины является Запад, а если быть точнее, США, то не прислушиваться к влиятельным партнерам в таких условиях все сложнее. Для США сейчас важны результаты украинской армии на фронтах. После освобождения Херсона у украинской армии не было значительного военного успеха. Это определенно давит на США в плане обоснования колоссальной военной поддержки перед своим обществом и определенными пророссийскими кругами внутри западных стран.

Первые танки Украина получит ближе к концу марта. А уже летом, скорее всего, Украина должна будет получить первые самолеты, но до этого украинская армия и ее военно-политическое руководство должно будет продемонстрировать на поле боя колоссальные военные успехи по деоккупации своих территорий. В каком направлении, не имеет разницы, главное, чтобы был успех.

Поскольку Россия мобилизовала порядка 300 тысяч военных (по официальным данным), за это время успела их обучить, взять стратегическую паузу и обманным маневром укрепиться на тех рубежах, пойти на широкомасштабное наступление и добиться успехов без огромных потерь, будет крайне сложно. Но не невозможно. При определенном огневом преимуществе в том или ином направлении успеха добиться можно, но без потерь больших не обойтись.

Так или иначе текущий год в российско-украинском конфликте должен стать решающим. В этом сомнений не осталось ни у одной из сторон. Конфликт будет приостановлен в том или ином виде. Видимо, Киев вернет значительную часть оккупированных территорий, но все территории освободить будет крайне сложно. Поэтому уже после решающих столкновений, которые произойдут весной-летом текущего года, наступит сложный этап переговоров. На сегодня можно сказать лишь то, что США уже добились политической победы и преимущества над Россией, но это лишь определенный этап. Следующим этапом будет экономический…

Ниджат Гаджиев