Армения работает над текстом мирного договора и в ближайшее время передаст его Азербайджану. Об этом заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

При этом он отметил, что «пока не знает», как это произойдет, но подчеркнул, что «общественность проинформируют».

По словам Григоряна, в мирном договоре есть и относящиеся к Карабаху пункты. Сейчас все вопросы прорабатываются и согласуются, сообщил он журналистам.

«Для Армении крайне важна выработка международного механизма, в рамках которого Степанакерт (Ханкенди — прим. ред.) и Баку будут обсуждать вопросы прав и безопасности», — отметил он.