В СМИ часто проходит информация о том, что ОДКБ не оказывает помощь Армении, но военно-политическая ситуация бывает разной, не всегда военными силами можно проводить операцию по «излечению какой-то болезни». Иногда должен действовать принцип «не навреди», сказал журналистам начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Максимально стараемся отлеживать ситуацию, которая там происходит. Не секрет, что в сентябре прошлого года произошло нехорошие события на границе Армении и Азербайджана. Более того, были жертвы и мирного населения. И в общем-то потеря территории, потеря вооружений и техники».

Генерал-полковник выразил уверенность, что главы ОДКБ сделают все, чтобы в регионе воцарился мир, было найдено взаимно приемлемое решение между Арменией и Азербайджаном и столкновения прекратились.