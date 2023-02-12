Берлин недоволен, что украинские беженцы осели в основном на востоке Евросоюза.

Власти Германии недовольны тем, что страны Западной Европы приняли у себя слишком мало беженцев по сравнению с соседями Украины. Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер в интервью изданию Bild am Sonntag.

Она отметила, что Европейский союз должен лучше распределять нагрузку по приему украинских беженцев, чтобы облегчить напряжение в соседних с Украиной странах.

«Особенно должны почувствовать облегчение наши восточноевропейские соседи. Сейчас Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания – 160 тысяч. Так оставаться не может», – заявила Фезер.

Немецкий министр призвала повысить качество координации между странами ЕС, чтобы быть готовыми к приему новой возможной волны украинских беженцев.