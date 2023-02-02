Новоиспеченный замглавы армянского МИДа Ваан Костанян начал с весьма показательного «дебюта». В интервью Al-Monitor новая «суперзвезда» армянской дипломатии заявил: “У нас была разведывательная информация о том, что Азербайджан готовил более крупные атаки, когда напал на Армению в сентябре прошлого года. Действия и заявления Ирана помогли остановить дальнейшее ухудшение ситуации”. То есть по сути подтвердил, что Иран, во-первых, делился с Арменией разведданными, а во-вторых, предотвратил «крупное наступление Азербайджана».

Понятно, что господину Костаняну очень хочется продемонстрировать «в одном флаконе» и мифическую «силу армянской армии», которая будто бы сорвала некое крупное наступление Азербайджана, и профессионализм армянской дипломатии, которая якобы заручилась столь действенной поддержкой Ирана. Но на деле…

Для начала, если бы Азербайджан действительно задумал «крупное наступление», то его не остановил бы никакой Иран. Господину Костаняну, его начальству и аудитории достаточно вспомнить 44-дневную войну, когда и «останавливающих» было куда больше, и авторитет у них был посильнее, чем у мирового изгоя — иранской «муллократии», и разведданные Армения получала от своих союзников, и азербайджанской армии приходилось проламывать оборонительные рубежи, над которыми Армения работала в Карабахе больше четверти века.

Сегодня у Армении нет даже той армии, которой она располагала в сентябре 2020 года. Нет и внятных оборонительных рубежей на условной границе. А как выглядят сегодня посты армянской армии на условной границе, можно полюбоваться в соцсетях. В такой ситуации если бы Азербайджан действительно готовил «широкомасштабное наступление», армии ничего не стоило как минимум разрезать Армению пополам в самом «узком» месте Западного Зангезура. И никто бы ее не остановил. Особенно иранский режим.

Другое дело, что в сентябре 2022 года свое наступление, пусть и «мини-формата», по всем признакам, готовила Армения. Решив для начала заминировать пути снабжения передовых постов ВС Азербайджана на Кельбаджарском направлении. То, что планы повторной оккупации Кельбаджарского района в Ереване не отправлены в архив, к сожалению, не новость. А роль Ирана, который в те дни не ограничился громким визгом на тему «неприкосновенности границ Армении», а еще и снабжал ее разведданными для этого самого наступления — вот это уже интересно.

Здесь нужно внести ясность. Первые сообщения, что Иран и Армения сотрудничают в сфере спецслужб и разведки, появились еще в 2008 году. Уже тогда стало известно и об обмене разведданными, и о развертывании на территории Армении иранских разведывательных станций, и о совместных действиях в сфере заброски агентуры. Теперь же Ваан Костанян добавляет к этой картине новые «штрихи» — как оказалось, Иран снабжал Армению разведданными накануне ее провокационных вылазок на Кельбаджарском направлении.

Честно говоря, не хочется даже спрашивать, подали ли бы голос в Тегеране, если бы тогда провокация Армении завершилась успехом. Но зачем столь деликатные подробности раскрывает в интервью Костанян? Ему не объяснили, что по поводу разведданных и того, от кого они получены, лучше молчать?

Конечно, неумения держать язык за зубами никто не отменял. Но куда больше откровения Костаняна похожи на попытку вести некую игру, которая ему самому кажется хитрой и тонкой. Замглавы МИД Армении прекрасно понимает, как накалены отношения Азербайджана и ИРИ после атаки на посольство нашей страны в Тегеране, и теперь подбрасывает дровишки в костёр. В Армении, похоже, очень надеялись, что теперь воевать с Азербайджаном по ее заявкам будет Иран, и оказались крайне разочарованы, что иранский режим готов, конечно, «гадить исподтишка», но после ответных совместных учений Азербайджана и Турции близ иранской границы на открытую конфронтацию уже не решается. Боязно. Вот и решил господин Костанян «поторопить события»: узнав об обмене разведданными между Ираном и Арменией, в Баку разозлятся, спросят с Ирана за такие художества, и тогда уже Иран наконец «стукнет кулаком».

Но, похоже, в Армении недооценили не только силу азербайджанской армии, но и политическое хладнокровие руководства Азербайджана. Где не принимается эмоциональных решений, а ответ бывает точным, выверенным и с заранее просчитанными последствиями.

Так что в сухом остатке господин Костанян еще раз продемонстрировал, что в самых больших друзьях у «христианской Армении» ходит иранская муллократия. Которая, в свою очередь, готова не просто «дружить взасос» с теми, кто держал свиней в мечетях, но и предоставляет им разведданные. Интересно, как теперь из-под откровений Костаняна будут выползать члены местного фан-клуба иранского режима?

Отдел политики Minval.az