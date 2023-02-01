Журнал Fobes опубликовал статью о значимой роли Азербайджана в решении проблем, связанных с энергетической безопасностью Европы, а также о факторах, которые могут представлять угрозу для поставок энергоресурсов из Азербайджана.

Издание отмечает, что несмотря на смягчение последствий энергетического кризиса, перед Европой все еще стоят определенные вызовы в этой сфере.

«Европа не полностью вышла из энергетического кризиса, все еще остаются политические риски», — цитирует «Тренд» мнение автора.

Дестабилизирующим фактором в регионе, который может создать угрозу для поставок азербайджанского газа в Европу, автор считает беглого российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна. В статье говорится, что Варданян разграбляет принадлежащие Азербайджану золотые, медные и молибденовые рудники. Cтарший научный сотрудник Jamestown Foundation Януш Бугайски написал в статье в The Hill от 27 января, что Варданян пытается дестабилизировать обстановку и манипулировать ею с помощью фиктивных цифр.

Согласно информации, Иран является одной из главных угроз для азербайджанских энергопоставок в Европу.

«У Тегерана есть свои проблемы с Азербайджаном. Во-первых, Иран не может смирится с наличием тесных дипломатических отношений Азербайджана с Израилем. Кроме того, согласно анализу Jamestown Foundation, опубликованному осенью, Тегеран против открытия Зангезурского коридора, который будет пересекать территорию, соединяющую Иран и Армению. На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции опубликовал «видео-предупреждение» Азербайджану — ролик с детьми в военной форме, стоящими на границе с иранскими флагами», — говорится в статье.

В статье также говорится о теракте, совершенном 27 января в посольстве Азербайджана в Иране.

Автор также пишет о непостредственной роли Азербайджана в предотвращении углубления энергетического кризиса в Европе.

«Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отмечает, что падение цен является неоднозначным сигналом для Европы. Пока еще существует «энергетический шок», если не кризис, написал Брукс на своей странице в Twitter. Цены на электроэнергию выше в некоторых странах, в частности, в Германии, которая является ведущей страной европейской экономики. Европейский союз довольно успешно исключил российскую нефть и газ из своей энергетической матрицы, хотя некоторые обьемы газа все еще поставляются по трубопроводу «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Часть российской нефти поступает через перевалку. Для замещения этих обьемов созданы новые энергетические альянсы с Катаром, Египтом, Азербайджаном (природный газ) и США», — говорится в статье.

Автор отмечает, что США заменили часть поставок природного газа из России за счет сжиженного природного газа. Для этого нужны терминалы СПГ, которых Европе нужно больше, но их достаточно, чтобы превратить США в своего основного поставщика СПГ. По данным Управления энергетической информации, в первом квартале 2022 года США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ благодаря Европе.

Тем не менее, цены на СПГ выше, чем трубопроводный газ, поэтому, как пишет издание, ЕС вынужден искать дешевый трубопроводный газ из других источников.

«Раньше российский газ составлял около 40% от общего объема газа, импортируемого европейскими странами, и 60% импорта газа Германии. Согласно отраслевым оценкам, за последние 20 лет ЕС увеличил закупки российского газа на 150%. Азербайджанский газ стал решением энергетической проблемы Европы прошлым летом. Страна уже поставляет нефть и газ в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Италию, Испанию, Ирландию, Португалию, Румынию, Хорватию и Чехию. В 2022 году объем поставок азербайджанского газа в ЕС достиг 12 миллиардов кубометров, а к 2027 году страна удвоит импорт природного газа. Азербайджан уже «спас Италию от деиндустриализации», заявил глава Института международных политических исследований DataLab Маттео Вилья, подчеркнув важность Трансадриатического трубопровода», — говорится в статье.