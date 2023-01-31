«ООН призывает Азербайджан и Армению обеспечить безопасность в регионе». Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря генсека ООН Фархана Хака.

«Миссия ООН в Азербайджане и Армении продолжает поддерживать связь с местными властями и международными партнерами. Генеральный секретарь призвал все стороны снизить напряженность и обеспечить безопасность в регионе. Мы приветствуем их поддержку посреднических усилий для достижения договоренностей между сторонами», — приводит «Репорт» его слова.