В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье.

«Трехсторонние и четырехсторонние форматы между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном принесут большую пользу региону. Поскольку Северный коридор больше не является альтернативой, мы попытались расширить использование Транскаспийского коридора. В будущем Армения также сможет присоединиться к реализуемым нами проектам. Средний коридор станет еще более значимым в будущем», — отметил Чавушоглу.