Скандальный российский олигарх Рубен Варданян — из тех персонажей, кто очень любит быть в центре внимания. И теоретически объемная статья в таком авторитетном издании, как Politico, должна была бы его сильно обрадовать, если бы не некоторые обстоятельства — рассказывает она, как уже сообщал Minval.az, о том, что сам Рубен Карленович вряд ли желал бы видеть опубликованным, тем более в западных СМИ. Как напоминает издание: «Варданян имеет хорошие связи в Москве, которая считает Южный Кавказ своей сферой влияния. Все российские олигархи действуют с милости президента Владимира Путина, и по этой причине не может быть никаких сомнений в том, что Варданян — человек Кремля. Это признало и украинское правительство, когда ввело против него санкции». Что в Карабахе он действует по указке Москвы. И что среди тех, кто борется сегодня за мир в регионе, «нет ни России, ни Варданяна». Более того, напоминает Politico и о грабеже природных ресурсов Азербайджана, и о неконтролируемом транзите мин по Лачинской дороге.

Судя по всему, нашумевшее интервью Рубена Варданяна Стивену Сакуру в программе Hard Talk на Би-Би-Си «спустило пружину». После того, как Рубен Карленович отказался осудить в эфире Би-Би-Си украинскую войну, а еще не смог внятно прокомментировать расследование OCCRP о своих связях с Кремлем, об этих страницах биографии Варданяна заговорили уже и другие эксперты. Да так, что самое время вспоминать известные строчки Владимира Высоцкого: «Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей». Связи у Варданяна с Кремлем, конечно, не «короткие», а очень даже долгосрочные, но на имидж они влияют примерно так же, как пресловутый «хвост коротких связей» в биографии у «дамы полусвета», которая вдруг решила претендовать на респектабельность.

И тем контрастнее на этом фоне выглядит поведение СМИ из российской либеральной тусовки. На сей раз интервью Варданяна появилось на портале «Медуза».

Сам Рубен Карленович предсказуемо озвучивал знакомый набор стенаний на тему «блокада, гуманитарная катастрофа, караул, спасите «Арцах»» и т.д.

Можно ловить Варданяна на мелкой и крупной лжи. Или просто выискивать в тексте несуразицы вроде «азербайджанцы полностью перекрыли свет из Армении». В самом деле, надо ли так понимать, что То ли зловредные азербайджанцы уже контролируют Армению, то ли они ни при чем, и Ханкенди «догнала» проблема, о которой предупреждали Ереван еще во время «электромайдана» — дефицит генерации. Есть и откровенные ляпы — вроде сетований, что, мол, закончилась в Ханкенди краска для волос, а для женщин это большая проблема. Показательно, что в ом же интервью Варданян банально проговорился, что дорога остается закрытой именно потому, что сепаратисты не соглашается на азербайджанский мониторинг рудников.

Но куда примечательнее вопросы, которые задаёт Варданяну корреспондент «Медузы». Потому как озвучивается исключительно то, на что Рубену Карленовичу приятно было бы отвечать. «Жители Степанакерта говорили мне, как теперь греются в своих неотапливаемых квартирах: бегают и приседают, не снимая пуховиков. Еще рассказывали, как люди прямо в аптечной очереди делят между собой последнюю банку детского питания» —это уже не Варданян, а отрывок из вопроса «Медузы». Где армянские фейки «разгоняют» с не меньшим рвением, чем в команде скандального олигарха. В аннотации к интервью авторы напоминают и о расследовании OCCRP, и о его близости к Путину и Ролдугину, но спорить об этом у самого Варданяна — ни-ни. Поинтересоваться мнением скандального олигарха о его отношении к украинской войне, к развертыванию в Армении миссии Евросоюза — ни-ни. В течение всего интервью журналист соревнуется с Варданяном в тиражировании слезливые фейков о «блокаде» и мантр на тему ««Арцах» не будет в составе Азербайджана». То ли «игра в поддавки», то ли…

А теперь — немного «кухни». Во-первых, журналист в вопросе «раскрывается» куда больше, чем его собеседник — в ответе. А во-вторых, интервью тоже бывают разные: деловые, «личные», посвящённые одной теме или более «широкие»…Но во всем этом разнообразии особняком стоят интервью для «пиара». Или для рекламы. Именно такой «продукт» и представила читателям «Медуза». А пиарила при этом «человека Кремля». Точно так же, как несколько недель назад это же самое проделывал вроде бы оппозиционный телеканал «Дождь». Будем реалистами: это не тот случай, когда в редакцию «занесли» энное количество коньяка. Российская «либеральная» тусовка в очередной раз «пробила дно», с головой окунувшись в кремлевский проект, направленный против слишком самостоятельного, по мнению Москвы, Азербайджана.

А.Шакур