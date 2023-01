Миллиардер Илон Маск прокомментировал твит специального корреспондента издания Kyiv Post об ударах по военным заводам Ирана.

«Иран подвергается нападению. Нанесен удар по ряду заводов по производству оружия и беспилотников.

Иранскик Telegram-каналы указывает, что израильские ВВС были замечены над несколькими иранскими городами.

Похоже, российский поставщик беспилотников для нападения на Украину может выйти из бизнеса!!!», — написал корреспондент Джейсон Джей Смарт.

В ответ ему Илон Маск написал:

«Урок истории заключается в том, что страны не прислушиваются к урокам истории».

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2023