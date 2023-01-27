Украинские войска уже сейчас нуждаются в поставках 300–500 танков. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам нужно сейчас 300–500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что благодарен западным партнерам за принятые решения о передаче тяжелой техники, однако пожаловался на долгие сроки поставок.

«Есть оружие, по которому принято решение, а оно до сих пор не доехало. Бывает, месяцы едет это оружие. И я не говорю, что кто-то виноват в этом. Но облегчение настает именно тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать на защиту нашей армии», – отметил президент.