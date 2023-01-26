Поданный Азербайджаном иск против Армении за нанесенный экологический ущерб в военное время – первый случай, когда какая-либо страна обратилась в межгосударственный арбитраж в соответствии с Бернской конвенцией. Об этом пишет The Guardian.

Занета Седилекова, юрист лондонской фирмы Clyde & Co, заявила изданию, что это уникальный пример борьбы с обширным уничтожением биоразнообразия государством-оккупантом.

По ее словам, у обеих стран теперь есть три месяца, чтобы назначить арбитров, которые рассмотрят доказательства любого ущерба и решат, должна ли Армения выплатить компенсацию и в каком размере.

И как сторона, подписавшая Бернскую конвенцию, Армения юридически обязана соблюдать это решение.

«Если Азербайджан добьется успеха в своем деле, это будет первый случай, когда арбитражный суд распределяет убытки за разрушение окружающей среды и, весьма вероятно, оценивает экономическую ценность утраты биоразнообразия и снижения экосистемных услуг на конкретной территории и для конкретной страны», — заявила Седилекова.

По ее мнению, такой прецедент может оказать глубокое влияние на то, как государственные и негосударственные субъекты воспринимают стоимость утраты биоразнообразия, и, возможно, ускорить защиту, сохранение и восстановление биоразнообразия.