В рамках очередного, шестого, пакета военной помощи Украине Италия направит беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами, пишет газета Corriere della Sera, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах.

«Правительство приняло решение направить одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную примерно двадцатью ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что Италия собирается направить на Украину БПЛА, «собранные в Италии по израильскому проекту». Утверждается, что они пойдут в противовес дронам иранского происхождения, которые использует Россия.

Издание сообщает, что вместе с вооружениями Италия снабжает ВСУ «разведывательной информацией».