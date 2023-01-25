Дискуссии о влиянии вооруженных конфликтов на окружающую среду будут продолжены и в будущем. Причина в том, что продолжение крупных и мелких конфликтов на нашем континенте и в мире, и негативное воздействие войн и вооруженных столкновений на другие сферы также наносят окружающей среде долго заживающие, а в ряде случаев и необратимые раны. Я хорошо знаком с этой ситуацией как представитель страны, 20 процентов территории которой находились под оккупацией почти тридцать лет и природа которой за это время серьезно пострадала.

Об этом заявил член делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов в ходе обсуждения на зимней сессии доклада «Воздействие вооруженных конфликтов на окружающую среду». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ

Он добавил, что пришел в ужас во время посещения территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Тысячи километров территории были в состоянии словно после атомной войны. Все было разрушено, камня на камне не осталось. Были разрушены все строения, памятники, уничтожены растительность, леса, деревья.

«На оккупированных вооруженными силами Армении территориях Азербайджана уничтожено более 460 видов дикорастущих растений, 70 из которых являются эндемиками и нигде в мире не произрастают естественным образом. В оккупированных 7 районах Азербайджана насчитывалось 247 тысяч 352 га лесных угодий, в том числе 131 тысяча 97,5 га ценных лесных угодий, и 152 памятника природы. Все они были уничтожены. В результате совершенных пожаров серьезно пострадала флора и фауна региона. В городе Агдам были разрушены охраняемые как памятники природы 6 паспортизированных восточных платанов возрастом 150-250 лет, 8 деревьев возрастом 200-250 лет в селах Шелли, Сеидли, Сарыгаджилы, Алиагалы, 71 дерево возрастом около 400 лет близ села Бойахмедли. Единственный природный платановый лес в Европе находился в западной части Малого Кавказа — в Зангиланском районе, и занимал площадь 117 га в Баситчайской долине. Мы можем говорить об этом лесе только в прошедшем времени. На территории села Раздара Зангиланского района, где был платановый лес, армяне открыли деревообрабатывающий цех и, жестоко вырубая леса, уничтожили его. В селе Муганлы Зангиланского района Армения совместно с Ираном открыли лесоперерабатывающий завод, и массово вырубая леса, перевозили их туда из Зангилана, а также других оккупированных территорий. На месте тех лесов, которые формировались сотни лет, теперь простираются выжженные черные пустынные равнины. В результате столь жестокого уничтожения флоры и климат этих местностей обречен на резкое изменение. Вместо разрушенных зданий, дорог, мостов можно создать гораздо лучшие, чем несколько лет назад. Однако на восстановление разрушенной природы и израненной экологии потребуются сотни лет. Это и есть главное последствие конфликтов и войн, глубина нанесенных ран», — сказал Р.Гусейнов, говоря об ущербе, нанесенном флоре и фауне территорий Азербайджана во время армянской оккупации.

Он отметил, что экологи, которым лучше известно, насколько война, экологическая агрессия нанесли ущерб природе Азербайджана, с конца прошлого года начали акцию протеста, требуя положить конец ухудшению экологической ситуации на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, разграблению богатств и произволу армян. Потому что за время 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах совершался экологический террор против Азербайджана, незаконно эксплуатировались многие месторождения полезных ископаемых. После освобождения азербайджанских территорий от оккупации Армении в 2020 году, несмотря на то, что экологическая ситуация на многих незаконно эксплуатированных и разграбленных месторождениях была взята под контроль, на золотом месторождении «Гызылбулаг» и медно-молибденовом месторождении «Демирли» на территориях Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации, продолжаются случаи незаконной эксплуатации.

Также было сказано, что во всех конфликтных регионах должны звучать голоса протеста против экологических атак, которые более опасны, чем оккупация территорий. Потому что ущерб от конфликтов и войн, наносимый окружающей среде, всегда охватывают более широкую географию, чем кажется, и не знают границ. Борьба с такими ситуациями не должна ограничиваться только людьми в местах, где происходят эти конфликты, а должна стать общим движением, объединяющим усилия.