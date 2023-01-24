Во вторник, 24 января, перед зданием посольства Турции в Стокгольме прошла «Акция почтения к Корану». Организаторами мероприятия выступили функционирующие в Швеции турецкие НПО.

В рамках программы были зачитаны суры из священной книги мусульман с пояснениями и переводом на турецкий и шведский языки.

В своем выступлении на мероприятии посол Турции в Швеции Йёнет Джан Тезель осудил сожжение Корана у турецкого посольства в Стокгольме. «Мы осуждаем эту акцию также как и миллионы, даже миллиарды людей», — сказал дипломат, которого цитирует «Анадолу».

«Несколько дней назад на этом месте произошло событие, которое задело каждого, у кого есть совесть и здравый смысл. Некто, кто не имеет представления о человеческом достоинстве и взаимоуважении между культурами, обрушил поток оскорблений на исламскую религию, которую исповедуют миллионы людей, и сжег Коран. Этот человек проигнорировал общечеловеческие ценности, воспользовавшись пробелами в шведском законодательстве. Даже если была бы сожжена священная книга другой религии, наша реакция была бы такой же», — добавил посол.

Участникам акции были розданы экземпляры Корана на шведском языке и гвоздики.