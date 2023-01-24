Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает работу над мониторинговой миссией для отправки в Армению на границу с Азербайджаном. Об этом 24 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился с таким запросом в ОДКБ, Совет коллективной безопасности разработал проект решения «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения».

Зайнетдинов сообщил, что решение предусматривает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ, определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии. Проект находится на высоком уровне подготовки, но принять этот документ на последней сессии ОДКБ не удалось.