Посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы.

Об этом сообщил МИД балтийской республики.

«Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах. Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России», — говорится в сообщении в Twitter.