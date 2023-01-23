Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу этой страны следует покинуть РФ до 7 февраля. Об этом сообщили в МИД России.

«Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах.

23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии М.Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.