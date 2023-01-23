Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в понедельник с кабинетом министров антитурецкие акции в Стокгольме и процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает газета Posta.

«Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни. На заседании кабинета министров также будет обсуждаться растущая напряженность в отношениях между двумя странами после того, как Швеция закрыла глаза на провокации, а также процесс вступления Швеции в НАТО», — сказано в сообщении.