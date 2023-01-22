Германия действует в координации с союзниками по вопросу поставок боевых танков Украине.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос о поставках боевых танков Киеву.

«Наши две страны очень много делают для поддержки Украины с финансовой, гуманитарной точек зрения, а также поставляют оружие», — сказал Шольц.

Он заверил, что поддержка Украины не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока необходимо. «Именно поэтому этот принцип, который так хорошо помог нам в течение последнего времени, остается важным для будущего. Мы действуем только в тесной координации друг с другом», — резюмировал глава правительства ФРГ.