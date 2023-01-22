Редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и боеприпасов, используемых в современном вооружении, перевозят из Китая в Европу через территорию России, сообщает Bloomberg.

Китай поставляет более 90% редкоземельных металлов, используемых в ЕС. Так, китайский лантан широко применяется западными производителями бронебойных боеприпасов. Наиболее востребованный в ЕС вольфрам, используемый для производства противотанкового оружия, также поставляет Китай.

Как пишет Bloomberg, по последним данным ЕС, российские железные дороги остаются важным звеном поставок из Китая, несмотря на то, что общая доля перевозок через территорию России составляет 3–4% от всего объема торговли между Китаем и ЕС. Металлы могут поставляться и по морю, однако такой путь занимает в два раза больше времени, чем железнодорожный. Грузовой поезд, отправляющийся из китайского города Ухань в немецкий Дуйсбург через территорию России, идет всего 16 дней.

Объем китайских металлов, перевозимых поездами, в том числе попавших под европейские санкции «Российских железных дорог», вырос до 36 тыс. т за первые девять месяцев 2022 года. Это более чем в два раза превышает объем, перевезенный за весь 2021 год. Объем торговли редкоземельными металлами вырос более чем на четыре пятых и за девять месяцев и к сентябрю составил €377 млн ($408 млн).