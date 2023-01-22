Объем помощи Украине со стороны Рима составил €1 млрд.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таджани заявил в интервью газете Corriere della Sera.

«Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро», — поделился Таджани.

По информации издания, власти Италии также изучают возможность передать комплекс противовоздушой обороны (ПВО) SAMP-T Словакии, которая в свою очередь смогла бы направить свой комплекс Patriot Украине.

Ранее Таджани также говорил, что Рим и Париж завершают работу для отправки ПВО SAMP-T Киеву. ПВО войдет в шестой пакет военной помощи Украине, который сейчас подготавливают итальянские власти.