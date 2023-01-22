Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главной задачей белорусской дипломатии создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой президента поздравлении с Днем дипломатического работника, сообщает ТАСС.

«Сегодня главная задача нашей дипломатии — создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли», — цитирует пресс-служба текст поздравления.

Лукашенко выразил уверенность в том, что «нынешнее поколение работников МИД твердо стоит на родной белорусской земле и способно успешно справляться с любыми вызовами». Президент призвал сотрудников внешнеполитического ведомства быть достойными продолжателями традиций белорусской дипломатической школы и с честью выполнять доверенную им народом почетную миссию.