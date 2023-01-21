Следователи украинской прокуратуры пока не могут установить, что Россия использует для атак по Украине дроны, изготовленные именно в Иране.

Такой комментарий дал прокурор департамента по противодействию преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Иван Чижевский для «Суспiльного».

«Идет досудебное расследование. Оно не будет скорым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов, которые смогут выяснить, что это за комплектующие, их происхождение. По экспертизам можно будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов», — сказал Чижевский.

Он добавил, что проведение экспертиз усложняется из-за воздушных тревог и новых атак.

«Мы не можем сказать, сколько будут длиться экспертизы из-за того, что Российская Федерация активно обстреливает Украину», — отметил он.

Чижевский объяснил, чем именно занимается следствие.

«Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах Российской Федерации, почему он называется «Герань» и «Герань-2», почему он так похож на «Shahed-131», «Shahed-136» и «Mohajer-6″? Вообще, где осуществляется изготовление этих беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также очень важно в ходе судебного расследования, в ходе установления всех схем», — подчеркнул Чижевский.