Посол Швеции в Анкаре Стаффан Хёррстрем был вызван в МИД Турции, где ему выражен решительный протест в связи с выдачей шведскими властями разрешения на проведение 21 января акции по сожжению Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Об этом сообщают диписточники в турецком МИД.

До сведения дипломата было доведено, что Анкара «решительно осуждает данный провокационный акт, который представляет собой очевидное преступление на почве ненависти».

В МИД Турции подчеркнули, что позиция Швеции неприемлема.

В Анкаре ожидают, что совершение этого акта не будет допущено, отметили в МИД

Также в дипведомстве указали на недопустимость оскорбления религиозных ценностей под предлогом защиты «демократических прав».

В МИД Турции предупредили, что разрешение на пропагандистскую акцию, которую круги, связанные с РКК, готовятся провести в Стокгольме, представляет собой явное нарушение Трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Швецией и Финляндией.