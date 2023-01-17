В любой политической «тусовке» есть свой предмет гордости, иногда реальный, а иногда и фальшивый. В Великобритании и Исландии гордятся тем, что считаются родиной парламентаризма, в США предмет особой гордости — «Билль о правах» и т.д. А в Армении любят по поводу и без повода подчеркивать свою «цивилизованность». Но на деле армянская «тусовка» в роли проповедников «цивилизованности» выглядит примерно так же, как содержательница борделей мадам Манукян — в роли примера целомудрия и добродетели.

Вот, к примеру, новоиспеченный «герой» и «новая надежда» сепаратистов — Рубен Варданян. Вроде бы миллиардер. Но…

Цивилизованный мир, как в сфере бизнеса, так и политики, давно провёл «красные линии». Все, что за ними — это уже «чёрный сектор», «черная дыра», в том числе и «отмывание денег». А Рубен Варданян — бывший владелец крупнейшей даже по меркам российских девяностых «прачечной денег», банка «Тройка Диалог». «Красное и чёрное» в местном переложении.

Сегодня господин Варданян, кроме всего прочего, еще и активно включился в грабеж природных ресурсов Азербайджана. Да-да, это то, чем занимается сегодня Рубен Карленович на рудниках Демирли и Гызылбулаг. Цивилизованный мир и в этой сфере провёл свои «красные линии». Вести любые горные работы, заниматься добычей ценной руды можно только с согласия законных и легитимных властей. И привлекать иностранных партнеров тоже. Все остальное — это воровство и грабеж, которые мало отличаются от действий щипача, шарящего в чужом кармане, а никакой не «цивилизованный бизнес». То есть «чёрный сектор». А по всем международным нормам, Карабах, включая ту его часть, где временно расквартированы росмиротворцы — территория Азербайджана. Следовательно, то, чем занимается Варданян, с точки зрения цивилизованного мира, есть преступление. Еще одно «Красное и чёрное».

Или вот еще один перл в исполнении Рубена Карленовича: «Дорога и воздушный мост. Ситуация после 9 ноября 2020 г такова, что мы в окружении со всех сторон. Дорога по азербайджанской территории в любой момент может оказаться под угрозой. … должна быть обеспечена безопасная дорога и открытие воздушного моста, чтобы не опасаясь препятствий со стороны Азербайджана реализовать свои права».

На самом деле не это имел в виду Варданян. Говоря о «гуманитарной катастрофе», он хотел сказать, что азербайджанцы не позволяют ему вывозить руду. Правда, с гуманитарной катастрофой тоже не очень клеится, через пикет автомобили с гуманитарным грузом спокойно проезжают, но на такие «детали» Рубен Карленович внимания не обращает. И капризно изрекает: «Хочу «воздушный мост».

Ну чтобы как в Западном Берлине. Тут бы спросить: а больше ничего господин Варданян не желает? Может, ему тоннель еще прорыть до Бомбея или Парижа?

А если серьезно, то еще раз напомним: Карабах — это территория Азербайджана. И небо над ним принадлежит Азербайджану. А летать в воздушном пространстве Азербайджана без разрешения Баку не получится. И это тоже «красное», т.е. красная черта, через которую цивилизованный мир никогда не переступит. Еще в 2013 году цивилизованный мир в лице ИКАО (Международная организация гражданской авиации) высказал свое мнение и провёл «красные линии»: никакого «Степанакертского аэропорта» нет в природе, а есть Хождалинский, принадлежит он Азербайджану, и без согласия Баку там летать нельзя. В 2020 году Азербайджан внёс этот аэропорт в реестр ИКАО. И где в капризах Варданяна уважение к нормам цивилизованного поведения? Он опять тянет всех в привычную для него черную дыру.

И еще одна деталь. Изрекая все это, господин Варданян позирует на фоне портрета террориста Монте Мелконяна. Того самого, который, пролив кровь и в Европе, и на Ближнем Востоке, в 1991 году перебрался в Армению, и принимал участие в агрессии против Азербайджана в Карабахе. В 1993 году, когда убитому Монте Мелконяну в Ереване устроили пышные похороны, с участием президента Армении Тер-Петросяна, американская The New York Times пришла в ужас: Монте Мелконян — террорист, а в Армении из него лепят национального героя. Еще одно «Красное и черное».

Позиция цивилизованного мира известна, «красные линии» — тоже: терроризму нет и не может быть оправдания. А террористов нельзя делить на «своих» и «чужих», «плохих» и «хороших». Но портрет террориста в кабинете Варданяна, словно икона. Это признак цивилизованности? Нет. Это признак варварства. Еще одно «Красное и чёрное».

Наконец, главное. Весь цивилизованный мир в один голос призывает Армению к диалогу с Азербайджаном. В Баку уже выдвинули свои пять принципов мирного договора, и их поддержали практически все нерегиональные игроки, включая США и Евросоюз.

А что делает Варданян? А Варданян, вопреки позиции цивилизованного мира, старается всеми силами подорвать едва наметившийся диалог. Чинит провокации, раздаёт крикливые интервью, устраивает митинги с лозунгами 1988 года, куда привозит массовку из Еревана. Словом, толкает регион к новой войне.

Жаль, что у него и у тех, кто за ним стоит, не хватило ума сделать выводы из 44-дневной войны. Иначе там бы поняли, что такого рода сценарии в Азербайджане уже не проходят. Так что за варданяновские игры в возобновление войны карабахским армянам придется очень дорого заплатить. А самому Рубену Карленовичу лучше подумать заранее над тем, как он будет удирать из Ханкенди, если в результате его провокационных игр в воздушном пространстве над Карабахом вновь появятся «Байрактары».

Такая вот последняя глава «Красного и чёрного» в армянской интерпретации. И в отличие от Стендаля, этот сюжет не получится бросить на середине, потому как он слишком сложен для чьего-то понимания.

Политолог Фуад Ахундов