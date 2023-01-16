Телефонная дипломатия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Точнее, его разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым остается в центре внимания экспертов. И в том, что речь идет, возможно, о «поворотной точке», сомнений мало. Понятно, что звонок Штайнмайера — это прежде всего попытка спасти европейскую посредническую миссию после всего, что наворотили здесь «две сестрички» в лице Франции и Армении.

Рассчитывали ли в Париже со своим «евроцентризмом», что в Азербайджане все это молча «проглотят» или просто не подумали, что политические задачи не сводятся только к сбору голосов местных армян — пусть разбираются сами французские политики. Важно другое: как показывает даже беглый анализ новостей, в европейской верхушке приходят к пониманию: Азербайджан — не та страна, где безропотно «спустят» парижские кульбиты. И самое главное, это ценный, надёжный и значимый партнёр для ЕС. Что уже диктует понятный план действий: отказываться от поддержки Армении (мадам Яэль Браун-Пивэ, спикер парламента Франции, заявила, что Париж не будет признавать «Нагорный Карабах», и дала понять, что санкций против Азербайджана тоже не будет. И если теперь в посредничество в Карабахе встраивается Германия — это ясный сигнал и Баку, и Еревану: европейское посредничество перестаёт быть французской предвыборной кампанией. Наконец, еще до 44-дневной войны уже ходили слухи, что Германия намерена заменить Францию среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Тогда дальше слухов дело не пошло, но теперь все может поменяться.

Более того, к спасению «евромиссии» привлечены более чем серьезные силы. Германия хоть и не обладает правом вето в СБ ООН, но ее позиции в Евросоюзе трудно поколебать. Да, у президента ФРГ полномочий куда меньше, чем у канцлера. Но Штайнмайер в бытность еще министром иностранных дел принимал активное участие в работе «Нормандского формата» по урегулированию кризиса на Донбассе. И считается в европейских кругах опытным миротворцем.

Но сегодня этот опыт господина Штайнмайера скорее играет «в минус», чем «в плюс». «Нормандский формат» не только не привёл к урегулированию ситуации — он не спас Украину от новой войны, начавшейся 24 февраля. Не тот случай, когда посредникам стоило бы особенно кичиться своими достижениями, которых не просматривается.

Плюс ко всему, если кто забыл, имя нынешнего президента ФРГ накрепко связано с весьма спорной — и это еще мягко сказано — «формулой Штайнмайера». Строго говоря, это был не план урегулирования как таковой, а скорее «дорожная карта», но и второй пакет минских соглашений, и сама эта формула предусматривали множество «вкусняшек» для донбасских сепаратистов: закон об амнистии для боевиков «ЛДНР», закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, выборы на оккупированной территории под контролем ОБСЕ и только после этого — вывод войск и восстановление контроля Украины над границей с РФ. А «разведение войск» предусматривало отход с позиций не только сепаратистов и «ихтамнетов», но и ВСУ. В частности, отвести части пришлось из местечка под названием Золотое. И уже в феврале 2020 года в этом самом Золотом сепаратисты попытались прорваться и расширить, подберем самый мягкий эпитет, «зону контроля». Продемонстрировав, чего стоят в реальности все заверения европосредников.

Сегодня, конечно, вряд ли стоит ожидать механического переноса «формулы Штайнмайера» в Карабах. Но «особый статус», амнистия для боевиков, особые связи с РФ и выборы под международным контролем без полной ясности, как будут учитываться голоса азербайджанских беженцев — все это вполне может быть реанимировано и предложено на переговорах. Особенно если европейская демократия не откажется от подхода, предусматривающего «максимум конфеток для сепаратистов».

Более того, и украинский «Минск-2», и пакеты предложений почившей в бозе Минской группы появлялись в то время, когда сепаратисты (и те, кто за ними стоял и вёл войну от их имени) были уверены в своём военном превосходстве. А теперь, после разгрома Армении и освобождения ранее оккупированных азербайджанских земель, расклад сил на переговорах уже другой. И самое главное, в Баку никто не собирается «задабривать» ни Ереван, ни ханкендинскую верхушку. Наша страна высказала свою позицию по мирному договору, представив пять его основных предложений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём телеинтервью четко заявил: «Считаю, что Армения, уже трижды потерпевшая такое военное и политическое фиаско, поймет, что мирный договор неизбежен. Чем раньше они поймут это и чем раньше, найдя в себе силы, волю, дадут согласие на это, тем лучше будет для региона». В том же телеинтервью глава государства предупредил, что нынешний год будет последним шансом для Армении.

А теперь уже дело за европейскими посредниками. Которые должны учитывать и международное право, и признанные границы, и теперь уже новые послевоенные реалии, «итоги голосования пулями» и военный баланс. И не пытаться повторять ни Минскую группу, ни формулу Штайнмайера. Просто потому, что Азербайджан уже другой.

Нурани, обозреватель