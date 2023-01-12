Ереван призывает Генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова провести скрупулезную проверку заявления Секретариата ОДКБ по поводу отмены учений «Нерушимое братство-2023» в Армении.

Об этом заявил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

Он напомнил, что в компетенцию Секретариата — рабочего органа ОДКБ, — не входит комментирование заявлений высшего органа Организации — членов СКБ ОДКБ.

«Государства-члены ОДКБ не ожидают от Секретариата какого-либо понимания своих действий и решений. Задачи Секретариата четко обозначены в уставных документах Организации», — заявил Унанян.