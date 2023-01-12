Проведение учений ОДКБ в Армении с военной точки зрения принесло бы пользу республике. Об этом в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении 11 января заявил глава парламентской фракции «Армения», экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

Экс-министр отметил, что несмотря на уверения властей в проведении реформ в армии, таковые пока не наблюдаются, поскольку не существует концепции развития армии. «Отказаться от проведения учений означает отказаться от новых знаний, повышения навыков. Отказаться от международных учений означает отказаться от обмена опытом», — пояснил Оганян.