Премьер-министр Армении не владеет ситуацией. Об этом написала на своей странице в «Facebook» оппозиционный депутат, председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

Она, в частности, отметила:

«В ходе вчерашней пресс-конференции Никол Пашинян заявил: «Поиски лиц, считающихся без вести пропавшими, продолжаются».

Сожалею, что премьер-министр страны не владеет столь важной информацией или имитирует, что, якобы, занимается всеми вопросами. Поиски около 200 человек, без вести пропавших в результате 44-дневной войны, были приостановлены еще с января 2022 года.