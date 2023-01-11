Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны НАТО задействуют механизм ускорения интеграции Украины в Альянс. Об этом он заявил 11 января на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой во Львове.

Зеленский рассказал, что Украина готовится к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля, и к началу переговоров перед вступлением в Евросоюз. Он ожидает, что эти переговоры начнутся в этом году.

«Готовимся к новым шагам, которые будут все больше объединять украинский оборонный опыт, нашу прочность с силой евроатлантического сообщества. Было бы максимально эффективным и соответствующим реальности и нашему оборонному потенциалу решение стран – членов НАТО об основании механизма ускорения интеграции Украины в Альянс. Так, как это было в случае Швеции, Финляндии», – добавил он.

По словам Зеленского, Польша и Литва полностью поддерживают вступление Украины в НАТО.

«Очень рассчитываем на ощутимый прогресс в этом направлении во время вильнюсского саммита уже в этом году», – добавил президент Украины.