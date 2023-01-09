Новогоднее обращение президента Владимира Путина в 2022 году собрало минимальную за последние три года аудиторию, следует из данных, предоставленных РБК компанией Mediascope, занимающейся измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России.

Суммарный рейтинг обращения главы государства по всем телеканалам составил 31 декабря 2022 года 44,6%. Этот показатель отражает количество россиян, смотревших телепередачу, выраженное в процентах от населения страны.

Исследование проводилось в крупных городах России с населением более 100 тыс. человек. Целевая аудитория — все зрители старше четырех лет.

В 2021 году новогоднее поздравление президента посмотрели 45,1% россиян, а годом раньше рейтинг обращения Путина составил 45,5% от всего населения.

Рейтинг обращения Путина в последние минуты 2022 года оказался выше, чем в 2019 году — тогда его посмотрели 44% населения, и превзошел показатель 2018 года, когда его увидели 43,6% россиян.

Традиционно в течение последних пяти лет больше россиян смотрели обращение президента по «Первому каналу» (рейтинг 14,3% в 2022 году), чем по телеканалу «Россия» (9,8%).