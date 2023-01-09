Армения-агрессор, около 30 лет державшая под оккупацией 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, разрушила все наши города и села, подвергла вандализму исторические, культурные и религиозные памятники нашей страны. Армения осуществила на этих территориях этническую чистку. Около 4 тысяч граждан Азербайджана, как мирные жители, так и военнослужащие, пропали без вести во время Первой Карабахской войны, и оккупирующая сторона не предоставляет информации об их судьбе. В результате этнической чистки более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами с оккупированных территорий и беженцами из Армении.

С данным заявлением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении на официальной церемонии открытия 13-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи Азии, состоявшегося в Анталье, пишет АЗЕРТАДЖ.

Заявив, что проживающие в Армении азербайджанцы были изгнаны с родных земель еще до начала конфликта, председатель Милли Меджлиса довела до внимания участников мероприятия, что исторические карты и документы свидетельствуют, что современная Армения была создана на исторических азербайджанских землях, азербайджанцы веками жили на этих территориях. С. Гафарова отметила, что наш исторический город Иреван в 1918 году был объявлен столицей Армении. В 1920 году по решению советского правительства Зангезур был оторван от Азербайджана и присоединен к Армении. А это привело к разрыву географической связи с другими территориями Азербайджана, его составной частью Нахчыванским регионом, а также Турцией.

Сказав, что проживающие в этих районах азербайджанцы в ХХ веке несколько раз подвергались депортации, председатель Милли Меджлиса сказала, что последний этап депортаций пришелся на 1988-1991 годы. Она отметила, что армянская сторона для уничтожения нашего исторического наследия как в Карабахе, так и в Западном Азербайджане, разрушила все наши исторические и религиозные памятники, изменила названия городов и сел азербайджанского происхождения.