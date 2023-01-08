Устранены трудности, возникшие на дорогах в результате снегопада в городе Шуша, сообщает Report.
В городе предприняты все необходимые меры для нормального автомобильного движения.
Сотрудники профильных служб очистили дороги от снега с привлечением специальной техники, после чего проезжая часть была обработана песком и солью.
В результате принятых мер обеспечено полностью бесперебойное движение транспорта по городским улицам.
Каких-либо проблем с электро- и водоснабжением из-за снега не зафиксировано.
Отметим, что с прошлой ночи в городе Шуша наблюдается интенсивный снегопад.
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