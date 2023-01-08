Двадцать ведущих китайских инженеров умерли в течение месяца после ослабления антиковидных ограничений в КНР, сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что 20 членов Академии умерли в период между 15 декабря и 4 января. При этом соответствующий уровень смертности за минувший год составил 16 человек.

Как отмечает издание, члены Академии имеют привилегии в области оказания медицинских услуг. В то же время, из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью в стране даже для них не нашлось свободных мест в лечебных заведениях.