Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января.
Об этом сообщается в распространенной 7 января программе председательства Японии в Совбезе на следующую неделю, передает ТАСС.
Конкретная тема совещания Совбеза пока неизвестна.
Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 13 января.
Об этом сообщается в распространенной 7 января программе председательства Японии в Совбезе на следующую неделю, передает ТАСС.
Конкретная тема совещания Совбеза пока неизвестна.
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