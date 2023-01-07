Русские и украинцы-единый народ, Церковь должна сделать все, чтобы они не стали врагами. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря: «такая огромность пугает и вызывает зависть у внешних сил, которые пытаются разделить народы и столкнуть их друг с другом».

«Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев русский народ, россияне стали другим народом», — отметил он.

А тем временем 24 февраля исполнится ровно год с момента начала войны в Украине, где гибнут представители «единого народа».