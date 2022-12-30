Об итогах заседания Ставки президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении. В частности, шла речь об обороне Бахмута и освобождении Донбасса, о военной помощи Украине и о противовоздушной обороне.

«Провел очередное заседание Ставки — уже 45-е за этот год. Ключевое — Донетчина, Луганщина. Наш Донбасс, где продолжаются самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!» — сказал президент.

Также Зеленский отметил, что обсудили ситуацию на юге, на границе, снабжение оружия, дальнейшее усиление ПВО.

«В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону — мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще более результативной» — сказал гарант.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, после Ставки — на отдельном совещании — обсудили состояние в энергетике, к чему стоит готовиться.

«У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним», — резюмировал президент.