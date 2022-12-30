Уходящий 2022 год ознаменовался многими драматичными событиями. Этот год начался с украинской войны и заканчивается под аккомпанемент массовых протестов в Иране. Он вместил в себя масштабные политические перемены на Ближнем Востоке, нормализацию отношений Турции и Израиля, новую волну расширения НАТО, и это еще не все. И слишком многое указывает на то, что в будущем именно уходящий 2022 год историки сочтут «рубежной точкой».

«Чёрный январь» Казахстана: ОДКБ начинает, но не выигрывает

Драматичные сообщения из Казахстана начали приходить еще 2 января, пока постсоветское пространство, да и не только постсоветское пространство, еще не вышло из новогодней расслабленности. В Казахстане повысились цены на сжиженный газ, и в результате в крупных городах страны, включая Жанаозен, бывшую столицу Алматы и нынешнюю Астану, носившую тогда название Нур-Султан…Как утверждали власти, за беспорядками стояло джихадистское подполье, Многие, впрочем, напоминали, что в Казахстане только накануне сменилась власть — первый президент страны Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, а пост главы государства занял Касым-Жомарт Токаев. Он и обратился за помощью к союзникам по ОДКБ. Миротворческая операция была развёрнута с небывалой оперативностью. Ситуацию в стране сравнительно быстро удалось стабилизировать. Однако, вопреки прогнозам, миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан уже в январе. Не произошло и резкого разворота РК к Москве. Казахстан не прекратил сотрудничества с Турцией и тюркоязычными странами, на его территории не появилось российских баз, не произошло и «углубления интеграции». Более того, Казахстан, как и другие партнёры РФ по ЕАЭС и ОДКБ, не горит желанием поддерживать Россию в украинской войне.

«Киев бомбили, нам объявили, что началася война»

Без сомнения, центральным, «осевым» событием 2022 года стала украинская война. Вряд ли она была такой уж неожиданной. О ней предупреждали, к ней готовились, из Киева эвакуировали западных дипломатов, и все же до конца, до утра 24 февраля, до первых сообщений о российской бронетехнике под советскими флагами на украинских дорогах и ракетных ударах по Киеву, Харькову и другим городам многие просто не верили, что эта война действительно начнётся. И что окажется такой жестокой, с массовыми убийствами в Буче и Гостомеле, с разбомбленным Мариуполем, с ракетными ударами по роддомам и жилым многоэтажкам…

Без сомнения, Кремль задумывал эту войну как короткий и эффектный «блицкриг», на который было завязано много политических задач. Как раз накануне у Москвы сорвался «диалог по безопасности» с Западом, а точнее, закончилась неудачей попытка навязать США и их союзникам раздел сфер влияния, карт-бланш для Москвы на постсоветском пространстве и возвращение НАТО к границам 1997 года, что уже было заведомым абсурдом. «Глотать пилюлю» не хотелось, и на этом фоне планы «сломать» прозападную Украину за три дня казались лучшим способом и продемонстрировать Западу, что такое «рык русского медведя», и решить внутриполитические проблемы за счет «маленькой победоносной войны». 21 февраля Москва признаёт «ЛНР» и «ДНР», а 24 войска двинулись на Киев.

Но то, что задумывалось как «блицкриг», в реальности обернулось тяжёлой и затяжной войной. Вопреки расчетам, Запад не испугался, а начал оказывать Украине поддержку, в том числе военно-техническую. Украинская армия продемонстрировала такой профессионализм и боеспособность, которую от нее просто не ждали. В результате РФ пришлось спешно отводить войска из-под Киева, Сум и Чернигова, слова о «второй армии мира» превратились в язвительный мем, потоплен флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». Потери на фронте оказались такими, что России пришлось объявлять частичную мобилизацию, которую с долей «чёрного юмора» перекрестили в «моГилизацию». На таком фоне западные эксперты открыто прогнозируют победу Украины и освобождение не только «ЛДНР», но и Крыма.

И тем более не получится недооценивать введённых против РФ санкций.

Строго говоря, слова «Россия» и «санкции» уже оказывались в одном предложении после «крымнаша» в 2014 году. Но тогда они, по убеждению многих, представляли собой скорее политический жест, чем реальные меры давления. На сей раз все иначе. Введённые правительствами стран Запада рестриктивные меры действительно «удушающие». Российский рынок покинули десятки, если не сотни, ведущих мировых брендов, и это не только «ширпотреб» или фастфуд — уходят поставщики оборудования для сотовой связи, компьютеров, программного обеспечения. В РФ останавливаются конвейеры автозаводов из-за недостатка иностранных комплектующих, отозванные лицензии на использование линизгновых самолетов практически закрыли небо для российской авиации. Программа импортозамещения тоже не оправдывает возлагавшихся на неё надежд. Краха российской экономики еще не произошло, но утверждать, что РФ держит удар, было бы слишком самонадеянно.

Наконец, украинская война не просто привела к изоляции РФ на международной арене, но и вызвала серьёзное брожение даже в российских интеграционных объединениях, Дружба с РФ стала стремительно выходить из политической моды на Западе. И, наконец, уже как о свершившемся факте можно говорить о новом расширении НАТО — заявки на вступление в альянс летом 2022 года подали Швеция и Финляндия.

Новое расширение НАТО

Северная Европа в вопросах оборонной политики никогда не проводила «единого курса». Норвегия, Дания, Исландия входили в НАТО, Швеция придерживалась нейтралитета, Финляндия до последнего полагалась на традиционно добрые отношения с РФ. О вступлении в НАТО здесь не помышляли до 2008 года, то есть до «пятидневной войны» против Грузии. Впрочем, «североатлантисты» и тогда не набирали здесь устойчивого большинства. Но украинская война заставила пересмотреть многие реалии.

Пока что, впрочем, ни Швеция, ни Финляндия формально не являются членами НАТО. Свое особое мнение у Турции — в Анкаре требуют от Стокгольма и Хельсинки пресечь на своей территории деятельность РКК, причем эта особая позиция Турции нашла понимание у генсека НАТО Столтенберга. Эксперты уверены: в Швеции и Финляндии могут упираться и торговаться, но ради членства в альянсе им придется «прижать хвосты» РКК.

А это уже коренным образом меняет ситуацию на севере Европы. А еще — на северо-западных границах России. Балтийское море становится «натовским озером». Граница с альянсом проходит фактически по окраинам Санкт-Петербурга. НАТО теперь принадлежат оба берега Финского залива — и некогда дружественный финский, и некогда советский эстонский. Контроль НАТО над обоими берегами Финского залива, Аландскими островами и островом Готланд безнадежно «запирает» российский Балтийский флот.

Москве в условиях «дефицита военных ресурсов» на фоне украинской войны нужно «укреплять» более чем 1300 километров новой и ранее вполне дружественной границы с Финляндией. Но самое главное, новое расширение НАТО после требований Москвы вернуть альянс к границам 1997 года— это верный признак, что в Европе Россию опасаются, но не боятся.

Турция — Израиль: курс на нормализацию отношений

Но если в Европе 2022 год прошёл под знаком новой войны, в Средиземноморье был сделан большой шаг к укреплению мира и сотрудничества. Вначале СМИ осторожно рассказывали о конфиденциальных встречах. Но в августе 2022 года Турция и Израиль официально объявили о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов.

Здесь необходимо пояснение. Вопреки расхожему заблуждению, Турция и Израиль не прерывали дипломатических отношений. Но в течение 4 лет их уровень был понижен — дипмиссии возглавляли временные поверенные в делах. Теперь же страны восстанавливают отношения на прежнем уровне. Уже в последние дни уходящего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял верительные грамоты у посла Израиля Ирит Лиллиан, которая уже два года возглавляла дипмиссию в Анкаре в ранге временного поверенного. А посольство Турции в Израиле возглавил посол Шакир Озкан Торунлар, ранее работавший генконсулом Турции в Иерусалиме. Турция и Израиль уже договорились возобновить сотрудничество в сфере обороны и безопасности, в том числе по линии спецслужб.

Дипломаты, особенно в таких деликатных вопросах, не спешат делиться подробностями, однако слишком многое указывает на то, что важную роль в сближении Турции и Израиля сыграл Азербайджан — у нашей страны по-настоящему братские отношения с Турцией и стратегическое партнёрство с Израилем. Более того, как отмечают многие эксперты, Израиль успешно наводит мосты со многими арабскими странами, включая консервативные монархии Персидского Залива, где еще недавно не желали и слышать о чем-то подобном. И как уверены многие, речь идёт о сколачивании в регионе широкого фронта против Ирана. Где власти сталкиваются не только с внешними проблемами, но и с внутренним недовольством.

«Свобода, справедливость, национальное правительство!»

16 сентября 2022 года иранская «полиция нравов» избила до смерти 23-летнюю Махсу Амини — за «неправильно» надетый хиджаб. Страна сдетонировала мгновенно. Студенческие волнения охватили многие крупные города. Девушки демонстративно снимали платки и отрезали себе прядь волос. Муллократический режим ответил жестокими репрессиями, но удалось ли подавить волнения — вопрос открытый. Более того, эксперты предупреждают: при помощи репрессий можно сбить волну внешних проявлений, но если проблема сама по себе не решена, то протесты вспыхнут вновь.

Однако самая опасная для иранской муллократии тенденция в другом. Наиболее острый характер протесты приняли на национальных окраинах ИРИ, в том числе, вернее, прежде всего в Азербайджане. Более того, здесь выходят на улицы именно с требованием своих НАЦИОНАЛЬНЫХ прав — лозунг «Свобода, справедливость, национальное правительство» говорит сам за себя.

Эксперты уклончиво отвечают на вопрос, окажется ли нынешней кризис фатальным для «муллократического» режима. Но в случае демонтажа нынешней теократической диктатуры Иран будет очень трудно — если вообще возможно — сохранить в качестве единого государства. И если ещё недавно «выпустить пар» можно было бы при помощи расширения сферы применения азербайджанского языка, то теперь время для реформ явно упущено.

Отдел политики Minval.az