«Согласно существующей схеме концептуального развития, строительство линии метро в Хырдалан не актуально».

Об этом сказал пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что главным приоритетом в решении транспортных вопросов в целом является не строительство где-либо станций метро, а именно интегрированный транспорт, обеспечение удобного перехода с одного вида транспорта на другой, а также предоставление людям большего выбора транспорта: «Метро считается внутригородским транспортом. В этом смысле мы пока не достигли полного решения этих вопросов при условии, что центр Баку является основным. Хырдалан, Сумгайыт — крупные города. Да, в мировой практике есть примеры прокладки линии метро до окрестных территорий. Но для Баку этот вопрос сейчас не актуален», — цитирует Б. Мамедова АПА.