Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле похоронят на крупнейшем вертикальном кладбище в мире, передает портал G1.

Похороны трёхкратного чемпиона мира по футболу состоятся 3 января в городе Сантусе.

Отмечается, что на церемонии похорон будут присутствовать только семья и близкие друзья.

Пеле купил место на этом кладбище 19 лет назад. Кладбище представляет собой здание высотой в 30 этажей. Мемориальный комплекс построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле.

В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле.